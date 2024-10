OGE Energy verzeichnet eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Der Aktienkurs des Energieversorgers stieg am 19. Oktober 2024 um 1,39% auf 41,15 USD. Damit setzt sich der positive Trend der letzten Monate fort. Im Jahresvergleich konnte die Aktie sogar um beachtliche 21,23% zulegen. Besonders bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs nur knapp 0,80% unter dem 52-Wochen-Hoch liegt, was auf eine robuste Performance hindeutet.

Attraktive Dividendenrendite

Anleger dürfen sich über eine attraktive Dividende freuen. Für das Geschäftsjahr 2024 plant OGE Energy eine Ausschüttung von 1,677 USD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 4,65% entspricht. Diese überdurchschnittliche Rendite unterstreicht die Attraktivität der Aktie für einkommensorientierte Investoren in einem herausfordernden Marktumfeld.

