Die Nvidia-Aktie erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch von 140,89 US-Dollar, angetrieben durch die anhaltende Dominanz des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz. Trotz leichter Gewinnmitnahmen bleibt die Stimmung optimistisch, was sich in der Anhebung des Kursziels auf 190 US-Dollar durch die Bank of America widerspiegelt. Diese positive Prognose basiert auf der starken Nachfrage nach Nvidias neuen Blackwell-Chips und den vielversprechenden Entwicklungen in der KI-Branche.

Risiken im Blick

Dennoch steht Nvidia vor erheblichen Herausforderungen. Die hohe Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern könnte Risiken bergen, während der Verkauf von Aktien durch prominente Investoren Unsicherheiten schafft. Zudem könnten die Abhängigkeit von volatilen Einkommensströmen und mögliche regulatorische Unsicherheiten im Kryptosektor das Wachstum beeinträchtigen. Diese Faktoren verdeutlichen die Komplexität und Dynamik des KI-Marktes, in dem Nvidia eine führende Position innehat.

