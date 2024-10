Die Halliburton Aktie verzeichnete am 19. Oktober 2024 einen Kursrückgang von 2,07% auf 28,34 USD. Trotz des jüngsten Rückgangs weist das Unternehmen weiterhin solide Fundamentaldaten auf. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 9,28 angegeben, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet. Zudem liegt das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 7,24, was im Vergleich zum Gesamtmarkt als günstig eingestuft werden kann.

Dividendenausschüttung und Marktposition

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Halliburton eine Dividende von 0,68 USD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,09% entspricht. Als einer der führenden Anbieter von technischen Dienstleistungen in der Erdöl- und Energieindustrie bleibt Halliburton trotz der aktuellen Kursschwäche gut positioniert. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 23,1 Milliarden Euro.

Anzeige

Halliburton-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Halliburton-Analyse vom 19. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Halliburton-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Halliburton-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Halliburton: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...