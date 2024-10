Die Waste Management Aktie zeigt sich weiterhin als solide Anlage im Abfallmanagement-Sektor. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 0,15% am 19. Oktober 2024 auf 212,75 USD, verzeichnet die Aktie auf Monatssicht ein Plus von 2,79%. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung mit einem Zuwachs von 34,46%, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Raymond James bekräftigt ihre positive Einschätzung und hebt das Kursziel leicht von 231 auf 234 USD an. Dies unterstreicht das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens. Mit einer Dividendenrendite von 1,45% für das laufende Jahr 2024 bleibt Waste Management auch für dividendenorientierte Anleger attraktiv.

Waste Management Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...