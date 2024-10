Die Anglo American Platinum Aktie verzeichnete am 19. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Anstieg von 6,50% und schloss bei 6,39 USD. Dieser signifikante Zuwachs unterstreicht die positive Entwicklung des südafrikanischen Bergbauunternehmens in jüngster Zeit. Im Vergleich zum Vormonat konnte die Aktie um 0,63% zulegen, während sie im Jahresvergleich sogar ein Plus von 2,73% aufweist.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Besonders beachtenswert ist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,78, welches auf eine potenzielle Unterbewertung der Aktie hindeutet. Auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 0,61 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt und könnte für Anleger von Interesse sein. Diese Kennzahlen spiegeln die solide finanzielle Position des Unternehmens wider und könnten auf weiteres Wachstumspotenzial hindeuten.

