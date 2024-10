Die Glatfelter Corporation Aktie verzeichnet weiterhin eine negative Entwicklung. Am 19. Oktober 2024 fiel der Kurs um 2,59% auf 1,69 USD. Dieser Rückgang fügt sich in einen breiteren Abwärtstrend ein, der sich über die letzten Wochen erstreckt. Im vergangenen Monat verlor die Aktie bereits 6,63% an Wert, was Anleger zunehmend beunruhigt.

Finanzielle Kennzahlen unter der Lupe

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen einige finanzielle Kennzahlen interessante Aspekte auf. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,06, was auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet. Allerdings weist das negative Kurs-Cashflow-Verhältnis von -3,00 auf anhaltende operative Herausforderungen hin. Anleger sollten die kommenden Quartalszahlen aufmerksam verfolgen, um die weitere Entwicklung des Unternehmens einzuschätzen.

Glatfelter Corporation Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...