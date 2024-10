Die Micron Technology Aktie verzeichnet eine beeindruckende Entwicklung in den letzten Wochen. Mit einem aktuellen Kurs von 102,05 EUR (Stand: 19. Oktober) konnte das Papier innerhalb eines Monats um 9,60% zulegen. Diese positive Tendenz spiegelt das wachsende Interesse der Investoren an dem Halbleiterhersteller wider. Besonders bemerkenswert ist der Jahresvergleich: Die Aktie verzeichnete in den vergangenen zwölf Monaten einen Wertzuwachs von 55,71%, was das Vertrauen der Anleger in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens unterstreicht.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Trotz des jüngsten Kursanstiegs bleibt die Bewertung der Micron-Aktie ein Thema für Analysten. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für 2024 wird mit 4,31 angegeben, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Interessant ist auch die Dividendenpolitik: Für das Geschäftsjahr 2024 plant Micron eine Ausschüttung von 0,46 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,48% entspricht.

