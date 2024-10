NextEra Energy, Inc. hat kürzlich eine wichtige Ankündigung für Aktionäre gemacht. Der Vorstand des Unternehmens hat beschlossen, eine vierteljährliche Stammdividende in Höhe von 0,515 US-Dollar pro Aktie auszuschütten. Diese Dividende soll am 16. Dezember 2024 zur Auszahlung kommen. Diese Entscheidung unterstreicht die Stabilität und finanzielle Gesundheit des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld.

Aktuelle Marktposition

Die Marktkapitalisierung von NextEra Energy beläuft sich derzeit auf 6,4 Milliarden Euro, bei einer Gesamtanzahl von 93,5 Millionen ausstehenden Aktien. Der aktuelle Aktienkurs zeigt eine positive Tendenz mit einem Anstieg von 0,65% zum Vortag. Trotz eines leichten Rückgangs von 5,45% im letzten Monat, verzeichnet die Aktie auf Jahressicht ein Plus von 14,69%.

