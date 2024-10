Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter für Cloud-Konnektivität, hat kürzlich einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seiner europäischen Präsenz unternommen. Das Unternehmen eröffnete einen neuen Hauptsitz, um der wachsenden Kundennachfrage in der EMEA-Region gerecht zu werden und Innovationen voranzutreiben. Dieser strategische Zug unterstreicht Cloudflares Engagement für den europäischen Markt und verspricht, die Servicequalität für Kunden in der Region weiter zu verbessern.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die Cloudflare Aktie verzeichnete am 19. Oktober einen leichten Rückgang von 0,35% auf 83,49 EUR. Trotz dieses kurzfristigen Rückgangs zeigt die Aktie eine beeindruckende Jahresperformance mit einem Plus von 39,62%. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,4 Milliarden EUR bleibt Cloudflare ein bedeutender Akteur im Technologiesektor. Anleger sollten jedoch beachten, dass das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von 19,55 auf eine relativ hohe Bewertung hindeutet.

Anzeige

Cloudflare-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cloudflare-Analyse vom 20. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Cloudflare-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cloudflare-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 20. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Cloudflare: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...