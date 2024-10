Sartorius Stedim Biotech, ein führender Anbieter in der biopharmazeutischen Industrie, präsentierte am 17. Oktober 2024 die Ergebnisse des abgelaufenen Quartals. Die Veröffentlichung der Zahlen hatte einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs, der im vergangenen Monat um beachtliche 12,78% zulegen konnte. Mit einem aktuellen Kurs von 212,40 EUR liegt die Aktie nun 34,52% über ihrem 52-Wochen-Tief, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die jüngsten Finanzdaten zeigen ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,53 für das Jahr 2024, was auf eine solide Bewertung hindeutet. Zudem plant das Unternehmen, im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,69 EUR je Aktie auszuschütten. Mit einer Marktkapitalisierung von 20,2 Milliarden EUR bleibt Sartorius Stedim Biotech ein Schwergewicht in der Biotechnologiebranche und positioniert sich weiterhin als attraktive Anlageoption für langfristig orientierte Investoren.

