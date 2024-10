Der Aktienkurs von West Pharmaceutical Services zeigt eine gemischte Performance. Am 19. Oktober 2024 verzeichnete die Aktie einen Anstieg von 1,64% auf 293,34 USD. Dies entspricht einem Plus von 4,74 USD gegenüber dem Vortagesschluss. Trotz dieses positiven Trends hat die Aktie im letzten Monat 2,22% an Wert verloren.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,80 USD je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 0,24% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 44,71 prognostiziert, während das aktuelle KGV basierend auf den jüngsten Daten bei 35,86 liegt. Diese Kennzahlen bieten Investoren wichtige Einblicke in die finanzielle Lage und Bewertung des Unternehmens.

[...]

Hier weiterlesen