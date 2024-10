Die Allianz-Aktie zeigt sich weiterhin in starker Verfassung. Am 20. Oktober 2024 hat die Privatbank Berenberg ihr Kursziel für den Versicherungsriesen von 309 auf 376 Euro angehoben und die Einstufung auf 'Buy' belassen. Dies unterstreicht das Vertrauen der Analysten in die Wachstumsperspektiven des Unternehmens. Die Aktie notierte zuletzt bei 303,90 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert.

Dividende und Digitalisierung im Fokus

Anleger sollten besonders auf die attraktive Dividendenrendite von 5,24% für das laufende Jahr achten. Zudem setzt die Allianz verstärkt auf Digitalisierungstrends, um ihre Marktposition weiter zu stärken. Mit einem KGV von 12,01 für 2024 bleibt die Aktie trotz der jüngsten Kursgewinne vergleichsweise günstig bewertet.

