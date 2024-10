Der Aktienkurs von Celsius Holdings verzeichnete am 19. Oktober einen bemerkenswerten Anstieg von 5,19% auf 33,85 USD. Dieser Aufschwung folgt auf eine längere Phase der Kursverluste in den vergangenen Monaten. Trotz des jüngsten Zuwachses liegt die Aktie im Jahresvergleich immer noch 41,38% unter ihrem Vorjahreswert. Dennoch zeigt sich eine positive Entwicklung: Über den letzten Monat konnte Celsius ein Plus von 7,12% verbuchen.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Celsius Holdings zeigen ein differenziertes Bild. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 5,99, was auf eine mögliche Überbewertung hindeutet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) beträgt 55,87, während das für 2024 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 44,08 angegeben wird. Diese Werte unterstreichen die dynamische Entwicklung des Unternehmens im wettbewerbsintensiven Markt für [...]

