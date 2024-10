Die Deutsche Post DHL Group erwartet in der kommenden Weihnachtssaison ein Rekordvolumen an Paketsendungen. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten rechnet der Logistikriese an Spitzentagen mit über 11 Millionen Paketen in seinem Netzwerk. Um diese enorme Nachfrage zu bewältigen, plant das Unternehmen, wie in den Vorjahren, rund 10.000 Saisonkräfte einzustellen. Bereits jetzt verzeichnet der Konzern einen Anstieg der Sendungsmengen, insbesondere durch Bestellungen von Herbst- und Winterkleidung. Die Post verspricht zudem, dass selbst am 24. Dezember noch Pakete und Briefe zugestellt werden.

Kritik an geplanter Portoerhöhung

Gleichzeitig äußert die Post Bedenken hinsichtlich der von der Bundesnetzagentur vorgeschlagenen Portoerhöhung. Der Spielraum von durchschnittlich 10,48 Prozent ab 2025 wird als unzureichend erachtet, um die gestiegenen Kosten durch Inflation und Lohnerhöhungen auszugleichen. Das Unternehmen betont die Notwendigkeit, effizienter zu arbeiten, um Investitionen aufrechterhalten zu können, ohne den Rotstift ansetzen zu müssen.

Anzeige

Deutsche Post-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Post-Analyse vom 21. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Post-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Post-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Post: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...