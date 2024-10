Philip Morris, einer der weltweit größten Tabakhersteller, wird am 22. Oktober 2024 seine Quartalszahlen für das am 30. September abgelaufene Jahresviertel präsentieren. Die Finanzwelt blickt mit Spannung auf diesen Termin, da die Ergebnisse Aufschluss über die aktuelle Geschäftslage des Unternehmens geben werden. Acht Analysten haben bereits ihre Schätzungen für die zu erwartenden Kennzahlen abgegeben, was auf ein reges Interesse an der Performance des Tabakgiganten hindeutet.

Aktuelle Entwicklungen im Blick

Die Philip Morris Aktie verzeichnete am 21. Oktober 2024 einen Kursanstieg von 0,67% und notierte bei 111,19 EUR. Im Monatsvergleich konnte das Papier um 1,42% zulegen, was auf eine positive Stimmung am Markt hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 172,0 Milliarden EUR bleibt Philip Morris ein Schwergewicht in der Tabakbranche. Anleger [...]

