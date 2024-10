Die Daimler Truck Holding AG verzeichnet eine erfreuliche Entwicklung an der Börse. Seit Anfang September zeigt die Aktie einen positiven Trend, der durch die jüngste Prognoseerhöhung des Konkurrenten Volvo zusätzlichen Auftrieb erhielt. Im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms wurden in der Woche vom 14. bis 18. Oktober 2024 insgesamt 855.748 eigene Aktien erworben. Das Gesamtvolumen des Rückkaufs seit August 2023 beläuft sich auf über 35 Millionen Aktien.

Kursentwicklung und Ausblick

Trotz leichter Kursverluste am aktuellen Handelstag notiert die Daimler Truck-Aktie deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 27,97 Euro. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,88 Euro an. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 4,17 Euro. Die positive Markteinschätzung spiegelt das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Nutzfahrzeugherstellers wider.

