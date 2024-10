Die Recordati Industria Chimica E Farmaceutica SPA Aktie zeigt sich weiterhin robust, trotz eines leichten Kursrückgangs in den letzten Handelstagen. Am 21. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 54,05 EUR, was einem Tagesverlust von 0,37% entspricht. Dennoch verzeichnet das Papier auf Monatssicht ein Plus von beachtlichen 6,23%. Die Marktkapitalisierung des italienischen Pharmakonzerns beläuft sich aktuell auf 11,3 Milliarden EUR, was die starke Position des Unternehmens im Markt unterstreicht.

Dividendenaussicht und Bewertungskennzahlen

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant Recordati eine Dividende von 1,26 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 2,50% entspricht. Die Bewertung der Aktie bleibt anspruchsvoll, mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,20 für 2024. Anleger sollten jedoch beachten, dass das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 23,29 über dem Vorjahreswert liegt, [...]

