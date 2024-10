SAP, Europas führender Softwarehersteller, überrascht mit beeindruckenden Zahlen für das dritte Quartal 2023. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen verzeichnete das Unternehmen einen deutlichen Gewinnzuwachs. Der Vorstandsvorsitzende Christian Klein erhöhte daraufhin die Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn. Besonders das Cloud-Geschäft erwies sich als Wachstumstreiber mit einem Umsatzanstieg von 25 Prozent. Der Gesamtumsatz kletterte um 9 Prozent auf 8,47 Milliarden Euro, während der Nettogewinn um 13 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro stieg.

Positive Reaktionen am Aktienmarkt

Die Börse reagierte euphorisch auf die Quartalsergebnisse. Im XETRA-Handel verzeichnete die SAP-Aktie einen Kurssprung von über 5 Prozent und näherte sich einem neuen Rekordhoch. Analysten zeigten sich beeindruckt von der Geschäftsentwicklung und hoben ihre Kursziele an. Die UBS erhöhte beispielsweise ihr Ziel auf 237 Euro und bestätigte die Kaufempfehlung. SAP profitiert offenbar von den Megatrends Cloud-Computing und Künstliche Intelligenz, was sich in der robusten Geschäftsentwicklung widerspiegelt.

