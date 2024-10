(K)ein Grund zum Feiernvon Torsten Ewert Mitte Oktober gab es ein kleines Jubiläum: Am 13.10. jährte sich zum zweiten Mal der Tag, an dem die aktuelle Rally begann. Wozu ein Blick zurück? Zur Erinnerung: Am 13. Oktober 2022 markierte der S&P 500 sein Tief in der kräftigen Korrektur, die Anfang Januar 2021 begonnen hatte und in der er mehr als 20 % verlor. (Damit ist das formale Kriterium für einen Bärenmarkt erfüllt, aber aufgrund der relativ kurzen Dauer spreche ich lieber von einer Korrektur.) ...

