Die Gesco AG, ein Industriekonzern mit Fokus auf mittelständische Unternehmen, verzeichnet einen leichten Aufwärtstrend an der Börse. Der Aktienkurs stieg am 22. Oktober 2024 um 0,89% auf 14,15 EUR, was einer monatlichen Steigerung von 0,72% entspricht. Trotz des jüngsten Aufwärtstrends bleibt die Jahresperformance mit einem Minus von 32,28% herausfordernd.

Fundamentaldaten deuten auf Unterbewertung hin

Die aktuellen Kennzahlen der Gesco-Aktie lassen auf eine mögliche Unterbewertung schließen. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,25 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,76 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,40 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,22% entspricht.

