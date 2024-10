Die Aktie von Borussia Dortmund GmbH verzeichnete am Montag einen leichten Rückgang an der XETRA-Börse. Zu Handelsbeginn lag der Kurs bei 3,55 EUR und sank im Laufe des Vormittags auf 3,53 EUR. Trotz des aktuellen Abwärtstrends sehen Analysten Potenzial für die Zukunft. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,00 EUR geschätzt, was einem beachtlichen Aufwärtspotenzial entspricht. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,137 EUR je Aktie.

Sportliche Erfolge als Kurskatalysator

Die positive Einschätzung der Analysten könnte mit den jüngsten sportlichen Erfolgen des Vereins zusammenhängen. In der Champions League führt Borussia Dortmund derzeit die Tabelle an und tritt als Favorit gegen den Titelverteidiger an. Trainer Nuri Sahin zeigt sich optimistisch für das bevorstehende Spiel und betont die Wichtigkeit von Mut. Diese sportlichen Erfolge könnten sich mittelfristig positiv auf den Aktienkurs auswirken, insbesondere wenn sie zu höheren Einnahmen und einer verbesserten Finanzsituation des Unternehmens führen.

Borussia Dortmund GmbH Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...