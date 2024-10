Die Nuernberger Beteiligungs AG verzeichnete am 22. Oktober 2024 einen leichten Kursanstieg von 0,49% auf 51,75 Euro. Trotz des jüngsten Zuwachses zeigt die Aktie im Jahresvergleich eine schwache Performance mit einem Minus von 20%. Der Versicherungs- und Finanzdienstleister kämpft weiterhin mit Herausforderungen, was sich in den aktuellen Kennzahlen widerspiegelt.

Dividendenrendite bleibt attraktiv

Trotz der durchwachsenen Kursentwicklung plant Nuernberger Beteiligungs für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 3,50 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer beachtlichen Dividendenrendite von 5,47%, was für Anleger in Zeiten niedriger Zinsen durchaus interessant sein könnte. Dennoch sollten Investoren die Gesamtsituation des Unternehmens im Auge behalten, insbesondere angesichts des negativen Cashflows und der Herausforderungen im Versicherungssektor.

