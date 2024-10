Die Palo Alto Networks Aktie zeigt sich weiterhin in Topform und erreichte kürzlich einen neuen Höchststand von 381,57 US-Dollar. Dies unterstreicht die anhaltende positive Entwicklung des Cybersecurity-Unternehmens an der Börse. Der aktuelle Kurs liegt bei 348,40 Euro, was einem beeindruckenden Jahresanstieg von 51,16% entspricht. Trotz eines leichten Rückgangs von 0,43% zum Vortag bleibt die Aktie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch.

Analysten bleiben optimistisch

Die Experten von Morgan Stanley bekräftigen ihre positive Einschätzung und heben das Kursziel auf 446 US-Dollar an. Dies spiegelt das Vertrauen in die Wachstumsperspektiven von Palo Alto Networks wider. Mit einer Marktkapitalisierung von 113,1 Milliarden Euro festigt das Unternehmen seine Position als führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen in einem zunehmend digitalen Geschäftsumfeld.

