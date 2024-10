Die CA Immobilien Anlagen AG verzeichnet weiterhin einen negativen Trend an der Wiener Börse. Am 22. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 24,69 EUR, was einem Tagesverlust von 1,87% entspricht. Dieser Rückgang fügt sich in eine längerfristige Abwärtsbewegung ein: Innerhalb des letzten Monats hat das Wertpapier bereits 8,25% an Wert eingebüßt. Im Jahresvergleich beläuft sich der Kursverlust sogar auf beachtliche 17,98%.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Trotz der aktuellen Kursschwäche weist CA Immo eine solide Marktkapitalisierung von 2,6 Milliarden EUR auf. Die Dividendenrendite für das Geschäftsjahr 2024 wird mit 2,66% prognostiziert, basierend auf einer erwarteten Ausschüttung von 0,80 EUR je Aktie. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt derzeit bei 10,99, was im Branchenvergleich als positiv bewertet werden kann.

[...]

