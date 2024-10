Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie verzeichnete in der jüngsten XETRA-Handelssitzung einen leichten Rückgang. Der Kurs sank um 1,8 Prozent auf 5,99 EUR, was das Tagestief markierte. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 7,98 EUR fehlen der Aktie noch 33,33 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich auf 44.512 Aktien. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,70 EUR an, was auf ein mögliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Finanzielle Entwicklungen und Prognosen

Für das am 30. Juni 2024 abgelaufene Quartal meldete ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -0,24 EUR. Der Umsatz stieg um 4,49 Prozent auf 907,00 Millionen EUR. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie. Die Dividendenausschüttung für 2023 betrug 0,050 EUR, für das laufende Jahr wird eine Erhöhung auf 0,236 EUR prognostiziert. Diese Entwicklungen könnten das Interesse der Anleger an der ProSiebenSat1-Aktie in den kommenden Monaten beeinflussen.

