Der US-amerikanische Nutzfahrzeughersteller Paccar verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Gewinnrückgang, übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Nettogewinn von 972,1 Millionen Euro, was einem Rückgang von 20,9% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Trotz des Rückgangs lag das Ergebnis je Aktie mit 1,85 Euro über den Prognosen der Experten. Der Umsatz sank um 6,4% auf 7,7 Milliarden Euro, was auf eine allgemeine Abkühlung des Lkw-Marktes hindeutet.

Zukunftsaussichten und Marktposition

Trotz der rückläufigen Zahlen bleibt Paccar zuversichtlich für die Zukunft. Das Unternehmen profitiert von seiner starken Marktposition, insbesondere im Bereich der Nutzfahrzeuge für Infrastrukturprojekte. Mit einem Marktanteil von 31,1% in Nordamerika behauptet sich Paccar als führender Anbieter. Für das kommende Jahr erwartet das Unternehmen eine stabile Nachfrage nach schweren Lkw in seinen Hauptmärkten. Zudem plant Paccar erhebliche Investitionen in neue Technologien und die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten, um seine Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken.

