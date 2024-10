Pyrum Innovations AG hat eine bedeutende Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen platzierte 363.637 neue Aktien zu einem Preis von 27,50 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren. Dadurch fließen Pyrum rund 10 Millionen Euro zu. Das Grundkapital erhöht sich von 3,25 Millionen auf 3,62 Millionen Euro. Die neuen Aktien sollen zeitnah in den Handel an der Frankfurter Börse und der Euronext Growth in Oslo einbezogen werden.

Strategische Verwendung der Mittel

Die eingeworbenen Gelder sollen strategisch eingesetzt werden. Im Fokus steht die Entwicklung des neuen Standorts in Perl-Besch sowie Beteiligungen an Joint Ventures für neue Anlagen. Zudem gewinnt Pyrum mit der Ralf Bohle GmbH ("Schwalbe") einen neuen Investor, der künftig 4% der Anteile halten wird. CEO Pascal Klein sieht in der Kapitalerhöhung einen wichtigen Schritt zur Umsetzung der Wachstumspläne und zur Erweiterung der Produktionskapazitäten.

