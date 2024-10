Kimberly-Clark, der renommierte Konsumgüterhersteller, verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Gewinnanstieg, obwohl der Umsatz leicht zurückging. Der Nettogewinn kletterte auf 907 Millionen Euro, was einem Gewinn pro Aktie von 2,69 Euro entspricht - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese positive Entwicklung übertraf die Erwartungen der Analysten, die im Durchschnitt mit einem geringeren Gewinn pro Aktie gerechnet hatten.

Anpassung der Jahresprognose

Trotz des Gewinnwachstums passte Kimberly-Clark seine Prognose für das Gesamtjahr 2024 an. Das Unternehmen erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent, was eine Reduktion gegenüber der vorherigen Schätzung darstellt. Dennoch hält der Konzern an seiner Prognose fest, den Gewinn pro Aktie im mittleren bis hohen zweistelligen Prozentbereich zu steigern. Diese Anpassung spiegelt die Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen in einem dynamischen Marktumfeld gegenübersieht.

