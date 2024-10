Die Geely Automobile Holding verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Der chinesische Automobilhersteller gab die Übernahme von Ningbo Passenger Vehicle für 123,689 Millionen RMB bekannt, was bei Investoren auf positive Resonanz stieß. Infolgedessen legte die Geely-Aktie im Hongkonger Handel zeitweise um 7,06 Prozent zu und erreichte 13,64 Hongkong-Dollar. Auch an der Frankfurter Börse verzeichnete das Papier einen Anstieg von 7,5 Prozent auf 1,62 Euro.

Starke Performance im Jahresverlauf

Die positive Entwicklung der Geely-Aktie beschränkt sich nicht nur auf die jüngsten Ereignisse. Seit Jahresbeginn konnte der Aktienkurs um beeindruckende 60 Prozent zulegen. In den letzten drei Monaten belief sich der Zuwachs sogar auf rund 72 Prozent. Diese beachtliche Performance unterstreicht das wachsende Vertrauen der Anleger in die Zukunftsaussichten des Unternehmens und seine Strategie im sich wandelnden Automobilmarkt.

