Die United Internet Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld. Am jüngsten Handelstag schwankte der Kurs zwischen 19,57 EUR und 19,82 EUR, bevor er bei 19,75 EUR mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent schloss. Das Handelsvolumen belief sich auf 139.770 Aktien. Trotz der aktuellen Schwankungen bleibt das 52-Wochen-Hoch von 25,06 EUR, erreicht am 25. Januar, in weiter Ferne. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste die Aktie um knapp 27 Prozent zulegen.

Ausblick und Analysten-Einschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Dividende von 0,492 EUR je Aktie, was einem leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,67 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Quartalszahlen zum 30. Juni 2024 zeigten einen Umsatzanstieg auf 1,54 Mrd. EUR, jedoch auch einen Verlust je Aktie von 0,73 EUR. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 0,919 EUR je Aktie.

