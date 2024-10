Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. Der Kurs kletterte um 0,7 Prozent auf 311,70 EUR, wobei das Tageshoch bei 311,80 EUR lag. Diese positive Entwicklung rückt die Aktie in die Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 313,20 EUR, das am 17. Oktober 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum Jahrestief von 162,75 EUR am 24. Oktober 2023 zeigt sich eine beeindruckende Erholung von etwa 47 Prozent.

Analysten optimistisch für die Zukunft

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 2,57 EUR pro Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber den 2,00 EUR des Vorjahres darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 305,00 EUR, wobei einige Finanzinstitute, wie Jefferies, ihr Kursziel sogar auf 380 EUR angehoben haben. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 13,13 EUR, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens unterstreicht.

