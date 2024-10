Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete am Handelstag einen Rückgang von 1,1 Prozent auf 51,38 Euro an der XETRA-Börse. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie immer noch 12,70 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 45,59 Euro, das am 30. Oktober 2023 erreicht wurde. Das Jahreshoch von 58,14 Euro, das am 8. März 2024 erzielt wurde, ist derzeit 13,16 Prozent entfernt.

Optimistische Zukunftsaussichten

Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 2,20 Euro je Aktie. Zudem wird erwartet, dass Siemens Healthineers eine Dividende von 1,02 Euro je Aktie ausschütten wird, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58,99 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Im jüngsten Quartal konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 4,27 Prozent auf 5,42 Milliarden Euro steigern und den Gewinn je Aktie von 0,40 auf 0,42 Euro erhöhen.

