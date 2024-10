Die Covestro AG verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Laut einer kürzlich veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hat die UBS Group AG ihren Anteil an dem Unternehmen erhöht. Der Gesamtstimmrechtsanteil der Schweizer Großbank beläuft sich nun auf 5,01 Prozent, was einer Steigerung von 3,36 Prozent an direkten Stimmrechten und 1,66 Prozent an Instrumenten entspricht. Diese Entwicklung könnte das Interesse institutioneller Anleger an Covestro signalisieren und möglicherweise Auswirkungen auf die künftige Kursentwicklung haben.

Aktienkurs zeigt sich stabil

Trotz dieser Nachricht präsentierte sich die Covestro-Aktie am Handelstag relativ unverändert. Im XETRA-Handel notierte sie bei 58,38 EUR, nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 58,50 EUR. Das Handelsvolumen lag bei über 550.000 Stück, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 59,67 EUR, was weiteres Potenzial für die Aktie vermuten lässt.

