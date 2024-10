Die SAP-Aktie verzeichnete am Dienstagmorgen einen beeindruckenden Kursanstieg von 5,6 Prozent und erreichte mit 223,20 Euro ein neues Allzeithoch. Der Softwareriese aus Walldorf übertraf mit seinen Schlüsselkennzahlen für das dritte Quartal 2024 knapp die Erwartungen und erhöhte zudem seine Unternehmensziele für das Gesamtjahr. Besonders erfreulich entwickelte sich das Cloud-Geschäft, dessen Umsatz währungsbereinigt um 27 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro anstieg. Der operative Gewinn legte ebenfalls deutlich zu und übertraf mit 2,24 Milliarden Euro die Analystenschätzungen.

Optimistischer Ausblick treibt Aktienkurs

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung hob SAP seine Prognose für das laufende Jahr an. Das Unternehmen erwartet nun ein Betriebsergebnis zwischen 7,8 und 8,0 Milliarden Euro, was über den bisherigen Erwartungen liegt. Auch die Umsatzprognose wurde leicht nach oben korrigiert. Die starken Zahlen und der optimistische Ausblick sorgten für Euphorie bei Anlegern und Analysten. Experten sehen in der Entwicklung von SAP ein positives Signal für den gesamten Technologiesektor.

