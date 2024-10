Die Sartorius-Aktie zeigt Anzeichen einer Stabilisierung nach der Veröffentlichung der jüngsten Quartalsergebnisse. Trotz eines Umsatz- und Ergebnisrückgangs im dritten Quartal 2024 sieht das Göttinger Unternehmen positive Signale im Neugeschäft. Der Aktienkurs konnte sich in den letzten Handelstagen leicht erholen und notierte zuletzt bei 253,70 Euro, was einem Plus von 0,1 Prozent entspricht.

Ausblick und Herausforderungen

Das laufende Sparprogramm des Pharma- und Laborzulieferers trägt erste Früchte und soll sich im Schlussquartal voll entfalten. Dennoch bleibt die Investitionszurückhaltung der Kunden, insbesondere in China, eine Herausforderung. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 4,02 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 23. Januar 2025 veröffentlicht und könnten weitere Einblicke in [...]

Hier weiterlesen