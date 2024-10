Die Deutsche Telekom-Aktie zeigt sich resilient angesichts der angekündigten Abschaltung des 2G-Netzes bis 2028. Trotz eines leichten Kursrückgangs auf 27,61 Euro am Dienstag bleibt die Aktie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 31,58 Euro, was das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht. Die solide Finanzlage der Telekom, mit einem Anstieg des Gewinns pro Aktie um 35,5% auf 0,42 Euro im zweiten Quartal 2024, sowie ein Umsatzplus von 4,31% auf 28,39 Milliarden Euro, bilden eine starke Grundlage für weiteres Wachstum.

Strategische Neuausrichtung des Netzwerks

Die geplante Abschaltung des 2G-Netzes markiert einen bedeutenden Schritt in der technologischen Weiterentwicklung der Deutschen Telekom. Durch die Umverteilung der Frequenzen auf modernere 4G- und 5G-Netze strebt das Unternehmen eine Verbesserung der mobilen Internetversorgung an, insbesondere in ländlichen Gebieten. Diese Strategie könnte die Marktposition der Telekom langfristig stärken und neue Wachstumschancen eröffnen, trotz kurzfristiger Herausforderungen wie notwendiger Geräteupdates für Kunden und IoT-Anbieter.

