Die Deutsche Lufthansa AG hat beschlossen, ihre Flugverbindungen nach Teheran und Beirut aufgrund der anhaltenden Sicherheitsbedenken in der Region weiter auszusetzen. Flüge in die iranische Hauptstadt werden bis zum 31. Januar 2025 eingestellt, während die Verbindungen nach Beirut sogar bis zum 28. Februar 2025 ausgesetzt bleiben. Diese Entscheidung folgt auf eine Reihe von kurzfristigen Verlängerungen des Flugstopps in den vergangenen Monaten. Betroffene Passagiere haben die Möglichkeit, kostenlos auf ein späteres Reisedatum umzubuchen oder eine vollständige Rückerstattung ihres Ticketpreises zu erhalten.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Trotz dieser Nachricht zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel relativ stabil. Zum Handelsschluss verzeichnete sie einen leichten Anstieg um 1,6 Prozent auf 6,79 Euro. Analysten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,36 Euro für die Lufthansa-Aktie an, was auf ein mögliches Wachstumspotenzial hindeutet. Die anhaltenden Herausforderungen im Nahen Osten scheinen von Investoren bereits eingepreist zu sein, wobei der Fokus nun auf der langfristigen Erholung und Expansion des Unternehmens liegt.

