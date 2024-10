ServiceNow, der führende Anbieter von Cloud-basierten Workflow-Lösungen, steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse. Die Aktie des Unternehmens zeigt sich in den letzten Wochen volatil, was die Aufmerksamkeit von Anlegern und Analysten auf sich zieht. Am 23. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 848,35 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,21% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwankung verzeichnet ServiceNow auf Jahressicht ein beachtliches Plus von 67,45%.

Analysten gespannt auf Q3-Zahlen

Die bevorstehende Bekanntgabe der Q3-Ergebnisse wird mit Spannung erwartet. Morgan Stanley stufte die Aktie kürzlich auf "neutral" herab, was die Unsicherheit im Markt widerspiegelt. Investoren werden besonders auf die Umsatzentwicklung und die Prognosen für das kommende Quartal achten, um die [...]

