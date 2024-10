Christian Laibacher hat ein Geständnis abgelegt, wonach er in einer zweistelligen Zahl an Fällen Steuerhinterziehung in Höhe von 9,1 Millionen Euro begangen hat, wobei es um die Umgehung des Mindestimportpreises für chinesische Solarmodule bei der Einfuhr nach Europa geht. Die Meldung sorgte im Sommer für Wirbel: Christan Laibacher wurde in Untersuchungshaft genommen. Nun drei Monate später ist Prozessauftakt in Würzburg. Die Staatsanwaltschaft wirft Laibacher in der Anklageschrift eine zweistellige Zahl von Fällen der Steuerhinterziehung vor. Dabei geht es um eine mögliche Schadensumme von 9,1 ...

