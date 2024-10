Clean Motion AB, ein innovatives Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Mobilität, kündigt die Einführung neuer Bezugsrechte an der Börse First North an. Ab dem 24. Oktober 2024 werden diese Equity Rights unter dem Kürzel CLEMO TO3 handelbar sein. Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Schritt für das Unternehmen und bietet Investoren neue Möglichkeiten zur Beteiligung an dessen Wachstum.

Attraktive Konditionen für Anleger

Die Bezugsrechte der Serie TO3 ermöglichen es Inhabern, je ein neues Aktienpaket von Clean Motion AB zu erwerben. Der Ausübungspreis wird auf 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der Unternehmensaktien im Zeitraum vom 1. bis 12. September 2025 festgelegt, wobei eine Obergrenze von 1,65 SEK pro Aktie gilt. Die Zeichnungsfrist erstreckt sich vom [...]

