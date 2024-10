Die TeamViewer-Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel, mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 13,50 Euro. Trotz des aktuellen Kursgewinns bleibt die Aktie 13,12 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 15,27 Euro, das am 26. Oktober 2023 erreicht wurde. Das Handelsvolumen war mit über 200.000 gehandelten Aktien beachtlich, was das anhaltende Interesse der Anleger widerspiegelt.

Analystenprognosen und Zukunftsaussichten

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,876 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,14 Euro, was ein erhebliches Wachstumspotenzial andeutet. Allerdings zeigen die jüngsten Quartalsergebnisse eine leichte Abschwächung: Der Gewinn je Aktie sank von 0,20 Euro im Vorjahresquartal auf 0,16 Euro. Dennoch konnte TeamViewer seinen Umsatz um 6,47 Prozent auf 164,12 Millionen Euro steigern, was auf eine solide Geschäftsentwicklung hindeutet.

TeamViewer Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...