Die Freenet AG zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld weiterhin robust. Am jüngsten Handelstag notierte die Aktie des Telekommunikationsunternehmens leicht im Plus bei 27,76 Euro. Trotz geringfügiger Schwankungen im Tagesverlauf bewegt sich der Kurs nahe seinem 52-Wochen-Hoch von 28,38 Euro, was das anhaltende Vertrauen der Investoren widerspiegelt. Analysten sehen noch Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,54 Euro an, was einen möglichen Anstieg von über 13 Prozent bedeutet.

Positive Geschäftsentwicklung erwartet

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,25 Euro je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 1,84 Euro erwartet, was die Attraktivität für Anleger steigern könnte. Die Quartalszahlen zum 30. Juni 2024 zeigten bereits eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses je Aktie auf 0,39 Euro, verglichen mit 0,21 Euro im Vorjahreszeitraum. Diese positive Entwicklung unterstreicht die solide Position von Freenet im wettbewerbsintensiven Telekommunikationsmarkt.

