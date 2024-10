Die Aktie von Borussia Dortmund verzeichnete am Mittwoch einen Rückgang im XETRA-Handel. Nach der überraschenden 2:5-Niederlage gegen Real Madrid in der Champions League fiel der Kurs um 0,85 Prozent auf 3,48 Euro. Trotz einer starken ersten Halbzeit und einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung brach die Mannschaft in der zweiten Spielhälfte ein, was sich nun auch auf den Aktienkurs auswirkt. Die Börse reagierte prompt auf die enttäuschende Leistung, die Zweifel an der Stabilität des Teams aufkommen lässt.

Analysten bleiben optimistisch

Ungeachtet des aktuellen Kursrückgangs sehen Analysten weiterhin Potenzial in der BVB-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6,00 Euro, was einem möglichen Anstieg von über 70 Prozent entspricht. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,137 Euro je Aktie. Diese positiven Prognosen könnten langfristig orientierten Anlegern Mut machen, trotz der sportlichen Rückschläge an der Aktie festzuhalten.

