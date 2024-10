Die Rheinmetall AG zeigt sich weiterhin als robuster Akteur im Rüstungssektor, trotz der jüngsten Kursschwankungen. Mit einem beeindruckenden Umsatzsprung von 49,13% auf 2,23 Milliarden Euro im letzten Quartal demonstriert das Unternehmen eine starke Wachstumsdynamik. Die Bundesregierung hat zudem ihre Genehmigungen für Rüstungslieferungen an Israel deutlich ausgeweitet, was indirekt positive Auswirkungen auf den gesamten Verteidigungssektor haben könnte. Rheinmetall profitiert von vollen Auftragsbüchern und expandiert international, unter anderem durch den geplanten Bau einer hochmodernen Artilleriefabrik in Großbritannien.

Geopolitische Spannungen als Wachstumstreiber

Trotz vager Spekulationen über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine bleiben die Aussichten für Rheinmetall positiv. Der anhaltende Nahost-Konflikt und die generell erhöhten Verteidigungsausgaben der NATO-Mitglieder bieten weiterhin Potenzial für Wachstum. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 7,71 Euro je Aktie und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 614,63 Euro. Diese Faktoren unterstreichen die solide Position von Rheinmetall im volatilen Marktumfeld und deuten auf eine möglicherweise fortgesetzte positive Entwicklung der Aktie hin.

