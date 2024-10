China senkt die Zinsen - und die Fed?von Sven Weisenhaus Die deutschen Exporte in Länder außerhalb der Europäischen Union sind im September wieder deutlich gesunken. Die Unternehmen lieferten Waren im Wert von 57,2 Milliarden Euro in sogenannte Drittstaaten. Das sind (kalender- und saisonbereinigt) 4,7 % weniger als im Vormonat August. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt das Minus 1,3 %. Hauptgrund dafür ist (wieder einmal) die schwächelnde Wirtschaft in China. Denn dorthin gingen Waren im Wert von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...