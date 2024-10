Die Geely Automobile Aktie verzeichnete am Frankfurter Börsenplatz einen bemerkenswerten Aufschwung. Trotz anfänglicher Schwankungen kletterte der Kurs um 5,1 Prozent auf 1,72 Euro. Im Tagesverlauf wurden über 238.000 Aktien gehandelt, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Besonders beeindruckend ist der Anstieg angesichts des jüngsten 52-Wochen-Tiefs von 0,86 Euro, was auf eine signifikante Erholung hindeutet.

Expansionspläne beflügeln Anlegeroptimismus

Die positive Kursentwicklung wird durch Geelys strategische Ausweitung untermauert. Die Tochtermarke Lynk & Co unterzeichnete kürzlich ein Kooperationsabkommen mit der Ezz Elarab Group, um den ägyptischen Markt zu erschließen. Diese Expansion in den MENA-Raum könnte Geelys Marktposition stärken und wird von Analysten als vielversprechender Schritt für das langfristige Wachstum des Unternehmens gewertet.

[...]

