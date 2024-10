Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich derzeit in einer positiven Entwicklung. Am 22. Oktober 2024 überschritt der Kurs die wichtige 20-Tage-Linie und stieg auf 494,30 EUR. Diese technische Verbesserung deutet auf ein gesteigertes Anlegerinteresse hin, insbesondere im Vorfeld der bevorstehenden Quartalszahlen.

Neue Projekte stärken Zukunftsaussichten

Der Rüstungskonzern plant den Bau einer neuen Artilleriefabrik in Großbritannien, was die internationale Expansion des Unternehmens unterstreicht. Diese strategische Entscheidung könnte sich positiv auf die zukünftige Geschäftsentwicklung auswirken. Anleger warten nun gespannt auf die Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse, die weitere Einblicke in die finanzielle Leistungsfähigkeit von Rheinmetall geben werden.

[...]

