Die Aktie des US-amerikanischen Immobiliendienstleister CBRE kennt kein Halten und schießt am Donnerstag nach guten Zahlen auf ein neues Allzeithoch."Krise? Welche Krise?" könnte man mit Blick auf die Aktie des US-Immobiliendienstleisters CBRE fragen, denn die hat sich in den vergangenen 12 Monaten um 84 Prozent verteuert und dabei eine fortgesetzte Rekordjagd auf das Parkett gezaubert. Diese Kursgewinne sind durchaus überraschend vor dem Hintergrund der schwelenden Gewerbeimmobilienkrise in den USA. Von genau dieser scheint CBRE als Beratungsdienstleister jedoch zu profitieren, wie die am Donnerstagmittag vorgelegten Quartalszahlen beweisen. Deutlich zweistelliges Umsatzwachstum In den …