Die Roche-Aktie verzeichnete am Vormittag einen Anstieg von 0,9 Prozent auf 279,60 CHF an der SIX Swiss Exchange. Das Papier nähert sich damit seinem 52-Wochen-Hoch von 288,20 CHF, welches am 2. September 2024 erreicht wurde. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 9,82 CHF und sehen das durchschnittliche Kursziel bei 270,00 CHF.

Erfolgreiche Kooperation im digitalen Gesundheitssektor

Parallel zur positiven Kursentwicklung verkündet Roche die Verlängerung seiner erfolgreichen Partnerschaft mit dem Münchner Health Insights-Unternehmen Temedica. Die Zusammenarbeit, die sich auf digitale Patientenbegleiter wie "Retinora" und "Brisa" konzentriert, hat bereits einer fünfstelligen Anzahl von Patienten geholfen. Diese innovative Kooperation unterstreicht Roches Engagement im Bereich der personalisierten Medizin und könnte langfristig zur Stärkung der Marktposition [...]

Hier weiterlesen