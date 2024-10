Die Barclays-Aktie verzeichnete einen beachtlichen Anstieg von 3,6 Prozent, was den anhaltenden Aufwärtstrend seit Jahresbeginn unterstreicht. Der Kurs der britischen Bank hat sich von rund 140 auf über 240 Pence erhöht, was das wachsende Vertrauen der Investoren widerspiegelt.

Positive Prognosen trotz Herausforderungen

Im dritten Quartal übertraf Barclays die Erwartungen mit einem Gewinnzuwachs von 18 Prozent auf 2,23 Milliarden Pfund. Die effektive Kostenkontrolle trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei, obwohl das Investmentbanking hinter den Hoffnungen zurückblieb. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostiziert die Bank nun einen Nettozinsertrag von über 11 Milliarden Pfund, exklusive des Investmentbankings. Zudem plant Barclays, zwischen 2024 und 2026 mindestens 10 Milliarden Pfund an die Aktionäre zurückzuführen, was das Vertrauen in die langfristige Strategie unterstreicht.

